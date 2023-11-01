Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 77 göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 kişi ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 3 farklı noktada lastik botlarda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye 'TCSG-8' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca göçmenlerin arasında yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 1 şüpheli ise yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.