Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunanistan'da istihbarat üyelerine yapılan saldırı ülke gündemine bomba gibi oturdu. Selanik kentinde bir gözetleme operasyonu yürüten Yunan istihbaratçılara ateş açıldı.

YUNAN İSTİHBARATINA SALDIRANLAR "DALTONLAR" ÜYESİ ÇIKTI

Saldırının detayları Yunan basınında yer aldı. Ülkede çıkan haberlere göre istihbaratçılara ateş açan kişilerin Türk olduğu belirtildi. Daha sonra bu kişilerin Daltonlar çetesinin üyelerinin olduğu bildirildi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE ÖLÜM SÖZLEŞMESİ" İDDİASI

Yunan istihbaratının izlediği kişilerin de kim olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İstihbaratçıların, Türkiye'den Yunanistan'a uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve Yunanistan'da gerçekleştirilen "ölüm sözleşmelerine" karıştıkları öne sürüldü. Ayrıca Yunanistan basını, bu kişilerin cinayet, gasp ve silah kaçakçılığına karıştığını yazdı.

ALTI TÜRK TUTUKLANDI

Haberlerde, istihbaratçılara ateş açan saldırganların 2023'ün eylül ayında Lutsa'daki silahlı çatışmada altı üyesi öldürülen çetenin operasyonel üyeleri olduğu belirtildi. Saldırının ardından operasyon düzenleyen Yunan istihbaratı, Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladı.