Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da bir operasyon sırasında Yunan istihbarat görevlilerine ateş açıldı. Saldırının arkasından "Daltonlar" çetesi çıkarken, olayla ilgili Selanik ve Gümülcine'de 6 kişi tutuklandı.

Yunanistan'da istihbarat üyelerine yapılan saldırı ülke gündemine bomba gibi oturdu. Selanik kentinde bir gözetleme operasyonu yürüten Yunan istihbaratçılara ateş açıldı.

YUNAN İSTİHBARATINA SALDIRANLAR "DALTONLAR" ÜYESİ ÇIKTI

Saldırının detayları Yunan basınında yer aldı. Ülkede çıkan haberlere göre istihbaratçılara ateş açan kişilerin Türk olduğu belirtildi. Daha sonra bu kişilerin Daltonlar çetesinin üyelerinin olduğu bildirildi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI VE ÖLÜM SÖZLEŞMESİ" İDDİASI

Yunan istihbaratının izlediği kişilerin de kim olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İstihbaratçıların, Türkiye'den Yunanistan'a uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve Yunanistan'da gerçekleştirilen "ölüm sözleşmelerine" karıştıkları öne sürüldü. Ayrıca Yunanistan basını, bu kişilerin cinayet, gasp ve silah kaçakçılığına karıştığını yazdı.

ALTI TÜRK TUTUKLANDI

Haberlerde, istihbaratçılara ateş açan saldırganların 2023'ün eylül ayında Lutsa'daki silahlı çatışmada altı üyesi öldürülen çetenin operasyonel üyeleri olduğu belirtildi. Saldırının ardından operasyon düzenleyen Yunan istihbaratı, Selanik ve Gümülcine'de altı Türk'ü tutukladı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıATİL LA:

“BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ” lafının Vücud bulmuş hali… BETER OLUN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.