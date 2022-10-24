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Yumurta almak istedi, kutuyu açınca neye uğradığını şaşırdı

Dünya Haberleri

Brezilya'da bir vatandaş, yumurta almak için marketin yolunu tuttu. Markette yumurta kutularından birini seçen şahıs, kutuyu açtığında içeriden çıkan bıldırcınlar nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Brezilya'da bir market rafında bıldırcın yumurtası almak isteyen kişi gördükleri ile neye uğradığını uğradı. Yumurtanın içinden çıkan bıldırcın yumurtaları kabuğundan teker teker çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüntülerde 3 tane bıldırcın yumurtasının kabuğunu kırarak çıkmaya çalıştığı gözüküyor. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şahıs, herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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