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Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

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United Airlines'a ait 100'den fazla yolcu taşıyan bir uçak, kalkış sırasında alev aldı. Yolcuların panik içinde 'Bizi çıkarın!' diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. New York'a gitmek üzere olan Airbus A320'nin kanadından alevler yükselirken, Houston, Teksas'taki George Bush Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçak, motor sorunu nedeniyle kalkışı iptal etti.

100'den fazla yolcu taşıyan United Airlines uçağı kalkış sırasında alev aldı, panik içindeki yolcular "Bizi çıkarın!" diye bağırdı.

New York'a giden Airbus A320'nin kanadından alevler yükselirken, uçak içinden çekilen görüntülerde yolcuların yaşadığı panik görülüyor. Houston, Teksas'taki George Bush Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan United Airlines 1382 sefer sayılı uçak, Pazar günü saat 08:30'da "motor sorunu" nedeniyle kalkışı iptal etti.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) açıklamasına göre, 104 yolcu ve 5 mürettebat acil tahliye edilerek otobüslerle terminale götürüldü. Yaralanan olmadı ve uçak aynı gün içinde kalkış yaptı.

Görüntülerde, bir kabin görevlisi yolculardan yerlerinde kalmalarını isterken, bir yolcunun "Hayır, yanıyor!" diye bağırdığı duyuluyor. Houston itfaiyesi olay yerine geldiğinde söndürmeleri gereken bir yangın kalmamıştı.

Yolcu Ashlyn Sharp FOX News'e yaptığı açıklamada, "Yolcular artık yerlerinde durmayacağını anlayınca, bizi uçağın arkasındaki acil kaydıraktan indirdiler. Yaklaşık 2.5 saat pist üzerinde bekledik. Sonunda servis araçları, ambulanslar ve polis geldi" dedi.

Bu olay, Washington D.C. ve Philadelphia'da yaşanan iki ölümlü kazadan günler sonra meydana geldi. Başkentte bir ticari uçak ile askeri helikopterin çarpışması 67 can aldı. Philadelphia'daki hava ambulansı kazasında ise 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi

Yolcu uçağı kalkışta alev aldı: Yolcular panik içinde tahliye edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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