YÖK Başkanı Erol Özvar Tacikistan Milli Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret ederek akademik iş birliği imkanlarını değerlendirdi ve üniversiteler arasında 'kardeş üniversite' ilişkisi kurma sürecini başlattı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan'ın en köklü yükseköğretim kurumu olan Tacikistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Emomali Saifiddin Nasriddinzoda ile bir görüşme gerçekleştirdik. Üniversitelerimiz arasında akademik ortaklıkları geliştirmeye yönelik imkanları değerlendirdiğimiz buluşmada, ülkemizden bir üniversite ile 'kardeş üniversite' ilişkisi kurulmasına yönelik süreci de başlatmış olduk. Ziyaretimiz sırasında üniversite bünyesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali Rahman'a ithafen düzenlenen müzeyi de gezerek bilgi aldık. Ülkenin eğitim tarihine ve kültürel mirasına dair zengin bir perspektif sunan bu mekanda, üniversitenin hatıra defterini imzalayarak ziyareti kayıt altına bıraktık. Nazik ev sahipliği için Sayın Rektör'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
