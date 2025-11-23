Haberler

Yılmaz Tunç, İran Adalet Bakanı ile Görüştü

Yılmaz Tunç, İran Adalet Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Adalet Konferansı kapsamında İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki adalet iş birliğini güçlendirme konusunu değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'2'nci Uluslararası Adalet Konferansı' için bulunduğumuz Suudi Arabistan'da, İran Adalet Bakanı Sayın Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki adalet ve yargı alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla bağlı olduğumuz dost ve komşu ülkeler olarak karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler üzerine ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
