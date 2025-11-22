Haberler

Yeşiller Gençlik Örgütü Başkanı: Sosyal Adalet ve İklim Politikaları Birlikte Ele Alınmalı

Yeşiller Gençlik Örgütü'nün yeni başkanı Henriette Held, partisinin Federal Kongresi öncesinde sosyal adalet konularına daha fazla odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, iklim krizinin sosyal adalet meselesi olduğunu belirtti.

Haber: İlhan Baba

BERLİN – Yeşiller Gençlik Örgütü'nün yeni başkanı Henriette Held, partisinin yaklaşan Federal Kongresi öncesinde, Yeşiller'in sosyal adalet konularına daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Held, kaybedilen güvenin geri kazanılması için iklim vergisi ve dokuz avroluk bilet uygulamasının önemine dikkat çekti.

Held, "Artık iklim politikalarını ön plana çıkaran bir parti olmalıyız, ama sosyal adaleti gözden kaçırmamalıyız" dedi. Genel olarak Yeşiller'in adalet konularında daha "radikal" bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Held, Federal Delegasyon Konferansı'nda iklim ve enerji konularının öncelikli olarak ele alınmasını özellikle memnuniyetle karşıladığını söyledi. "Klimayı koruma politikalarını yeniden siyasi kararların merkezine taşımak doğru bir adım" diyen Held, iklim krizinin aynı zamanda sosyal adalet meselesi olduğunu da belirtti. "Ekolojik dönüşümü ciddiye alan herkes, bunun tüm insanlar için uygulanabilir ve karşılanabilir olmasını sağlamalıdır" dedi.

Yeşiller'in koalisyon döneminde iklim ve göç konularında gençler de dahil olmak üzere güven kaybettiğini belirten Held, "Bunu açıkça kabul etmek ve politik olarak işlemek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ekolojik ve sosyal adaleti birlikte düşünmenin ve insanların yaşam gerçeklerine uygun çözümler sunmanın güvenilirlik için şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
