Yer: Çin! Genç kadına sokakta bir anda kaplan saldırdı, olayın sonrası muamma

Çin'de kayıtlara geçen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kaplanın ani saldırısına maruz kalan kadının anları yer alırken kadının yanındaki şahısların paniği dikkat çekti. Kameranın dışına çıkılan kısımlarda ise ne olduğu konusunda henüz bilgi edinilmedi.