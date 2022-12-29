Yer: Çin! Genç kadına sokakta bir anda kaplan saldırdı, olayın sonrası muamma
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Çin'de kayıtlara geçen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kaplanın ani saldırısına maruz kalan kadının anları yer alırken kadının yanındaki şahısların paniği dikkat çekti. Kameranın dışına çıkılan kısımlarda ise ne olduğu konusunda henüz bilgi edinilmedi.
Çin'de çekildiği iddia edilen görüntüler kan dondurdu. Kameraya yansıyan o anlarda bir kadının kaplan saldırısına uğradığı görüldü.
Görüntülerde şoförle yer değiştirmek için araçtan inen kadının bir süre yolda beklediği görüldü. O sırada ağaçlık alandan bir anda fırlayan kaplan kadına arkadan saldırdı.
Kaplan, sırtından yakaladığı kadını ağaçlık alana çekerken, araçtaki kişiler dondu kaldı. Kaplanın uzaklaşmasıyla birlikte arabadan inen kişiler ağaçlık alana doğru koştu.
Öte yandan korkunç olay saniye saniye kameraya yansırken, kameranın açısının dışında kalan ağaçlık alanda ne olduğu henüz bilinmiyor.