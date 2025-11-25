Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi Cook Dağı'na tırmanan bir grup dağcıdan iki kişi, dağdan düşerek hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer iki dağcı kurtarıldı.
- Yeni Zelanda'daki 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı'na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'si düşerek hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybeden 2 dağcının cansız bedenleri sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındı.
- Gruptaki diğer iki dağcı kurtarıldı ve yaşamını yitirenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Yeni Zelanda'daki 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı'na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'sinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanış sırasında dağda mahsur kalan grubun yardım çağrısı göndermesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve bu çalışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI
Çalışmaların sonucunda, birbirine iple bağlı olan dağcılardan 2'sinin dağdan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındığı, gruptaki diğer iki kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı kaydedildi.