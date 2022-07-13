Yemek sırasında masada duran telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı

Brezilya'daki Pedra Branca bölgesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Leandro Brasil Silva adlı genç, 3 ay önce bir telefon satın aldı. Telefonu normal bir şekilde kullanan ve herhangi bir sorunla karşılaşmayan Silva, 3 ay sonra yaşadığı olay nedeniyle adeta dehşeti yaşadı.

MASANIN ÜZERİNDE BOMBA GİBİ PATLADI

Ailenin anlatımına göre yemek yedikleri sırada masanın üzerinde duran ve şarjda dahi olmayan telefon, bomba gibi patlayarak genç adamın gözüne saplandı. Tek gözü ağır yara alan genç, hemen hastaneye kaldırıldı.

KÖR KALMA İHTİMALİ VAR

Silva'nın ablası 30 yaşındaki Niviane Brasil Silva, kardeşinin bir gözünde şu anda yüzde 60'a yakın görme kaybı olduğunu ve tamamen iyileşmesinin zor olduğunu söyledi. Silva'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.