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Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek

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İstanbul'da kullandığı araçla ölümlü kazaya sebep olan 17 yaşındaki T.C. ve birlikte firar ettiği annesi Eylem Tok, ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı. Bugün saat 18.00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak olan anne ve oğlun duruşmasında Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek. Öte yandan Tok ve oğlunun tutuklandıklarında yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir okulu ziyaret etmeye hazırlandıkları ve Tok'un üzerinde 5 bin dolarlık nakit para olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok yakalandıkları Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİ GÖRÜŞÜLECEK

Eylem Tok ve oğlu, bugün saat 18:00'de Boston şehrinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

46 BİN DOLARLIK ÖZEL OKUL ZİYARETİ

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre; tutuklandıklarında Tok ve oğlu, Boston'da yıllık ücreti 46 bin dolar olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlanıyordu. Tutuklandıklarında Tok'un üzerinde bulunan 5 bin dolarlık nakit para da polis tutanaklarına geçti.

KÜBA'YA KAÇMAK İÇİN SAHTE PASAPORT İDDİASI

Mahkeme belgelerinde; Türk yetkililerin, Tok ve oğlunun ABD sonrası Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştığını düşündüğü bilgisi de yer aldı.

TOK'UN AVUKATI: İADESİ MÜMKÜN DEĞİL

Tok'un avukatı Brendan Kelley Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savunurken, Türk kanunlarında ebeveynlerin çocuklarını korumak için yaptıklarının suç sayılamayacağını, bu yüzden de ABD ile Türkiye arasında iadenin mümkün olmadığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı. Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırma suçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Eylem Tok İstanbul Türkiye Hakim Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Erdal_19:

Bu çocuğun annesi bu kadar parayı nasıl kazanıyor..?

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Ben bilmemm:

Birşey olmaaaaaz. Geri gönderdiler diyelim.. En fazla 2 yıl yatar , çıkar... Burası Türkiye.

7
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Aysun Doğan:

Para babanın parası, o yüzden umurlarında değil.

3
0
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Erol :

İade etmezler.tam tersi olsa biz hemen iade ederiz.

0
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