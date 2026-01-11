Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, kız kardeşiyle birlikte umreye gitti. Minguzzi, kutsal topraklardan yaptığı paylaşımda "Medine" notunu düşerken, başörtülü fotoğrafı dikkat çekti.

MEDİNE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Medine'de çekildiği fotoğrafı paylaşarak takipçilerine manevi yolculuğundan bir kare sundu. Paylaşımda sade bir not kullanan Minguzzi'nin görüntüsü kısa sürede yoğun ilgi gördü.

KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Paylaşılan fotoğrafta Yasemin Minguzzi'nin yanında kız kardeşi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu'nun da yer aldığı görüldü. İki kardeşin birlikte umre ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Minguzzi'nin başörtülü olarak verdiği poz, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, acılı annenin manevi bir yolculuğa çıktığını belirterek destek ve iyi dilek mesajları paylaştı.

OĞLUNUBIÇAKLI SALDIRIDA KAYBETTİ

Yasemin Minguzzi, 9 Şubat 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi olarak kamuoyunda tanınmıştı. Oğlunun ölümünün ardından adalet çağrıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

MANEVİ YOLCULUK

Yaşadığı büyük acının ardından umreye giden Yasemin Minguzzi'nin bu ziyareti, takipçileri tarafından manevi bir güç arayışı ve dua yolculuğu olarak yorumlandı. Minguzzi, ziyaretin detaylarına ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.