Haberler

Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi kaybettikten sonra verdiği mücadele ile kamuoyunun yakından tanıdığı Yasemin Minguzzi, kız kardeşiyle birlikte umreye gitti. Minguzzi, Medine'den yaptığı paylaşımla manevi yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.

  • Yasemin Minguzzi, kız kardeşi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile birlikte umreye gitti.
  • Yasemin Minguzzi, sosyal medyada Medine'de çekilmiş başörtülü bir fotoğraf paylaştı.
  • Yasemin Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat 2025'te İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, kız kardeşiyle birlikte umreye gitti. Minguzzi, kutsal topraklardan yaptığı paylaşımda "Medine" notunu düşerken, başörtülü fotoğrafı dikkat çekti.

MEDİNE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Medine'de çekildiği fotoğrafı paylaşarak takipçilerine manevi yolculuğundan bir kare sundu. Paylaşımda sade bir not kullanan Minguzzi'nin görüntüsü kısa sürede yoğun ilgi gördü.

KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Paylaşılan fotoğrafta Yasemin Minguzzi'nin yanında kız kardeşi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu'nun da yer aldığı görüldü. İki kardeşin birlikte umre ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU

Minguzzi'nin başörtülü olarak verdiği poz, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, acılı annenin manevi bir yolculuğa çıktığını belirterek destek ve iyi dilek mesajları paylaştı.

OĞLUNUBIÇAKLI SALDIRIDA KAYBETTİ

Yasemin Minguzzi, 9 Şubat 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi olarak kamuoyunda tanınmıştı. Oğlunun ölümünün ardından adalet çağrıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.

MANEVİ YOLCULUK

Yaşadığı büyük acının ardından umreye giden Yasemin Minguzzi'nin bu ziyareti, takipçileri tarafından manevi bir güç arayışı ve dua yolculuğu olarak yorumlandı. Minguzzi, ziyaretin detaylarına ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

çok büyük bir acı yaşadı. Allah sabır versin kadına.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

Kargo paketi bir anda patladı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti