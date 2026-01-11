Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı
Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi kaybettikten sonra verdiği mücadele ile kamuoyunun yakından tanıdığı Yasemin Minguzzi, kız kardeşiyle birlikte umreye gitti. Minguzzi, Medine'den yaptığı paylaşımla manevi yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
- Yasemin Minguzzi, kız kardeşi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile birlikte umreye gitti.
- Yasemin Minguzzi, sosyal medyada Medine'de çekilmiş başörtülü bir fotoğraf paylaştı.
- Yasemin Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 9 Şubat 2025'te İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, kız kardeşiyle birlikte umreye gitti. Minguzzi, kutsal topraklardan yaptığı paylaşımda "Medine" notunu düşerken, başörtülü fotoğrafı dikkat çekti.
MEDİNE'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Medine'de çekildiği fotoğrafı paylaşarak takipçilerine manevi yolculuğundan bir kare sundu. Paylaşımda sade bir not kullanan Minguzzi'nin görüntüsü kısa sürede yoğun ilgi gördü.
KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYDI
Paylaşılan fotoğrafta Yasemin Minguzzi'nin yanında kız kardeşi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu'nun da yer aldığı görüldü. İki kardeşin birlikte umre ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.
BAŞÖRTÜLÜ FOTOĞRAF GÜNDEM OLDU
Minguzzi'nin başörtülü olarak verdiği poz, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, acılı annenin manevi bir yolculuğa çıktığını belirterek destek ve iyi dilek mesajları paylaştı.
OĞLUNUBIÇAKLI SALDIRIDA KAYBETTİ
Yasemin Minguzzi, 9 Şubat 2025'te İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi olarak kamuoyunda tanınmıştı. Oğlunun ölümünün ardından adalet çağrıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.
MANEVİ YOLCULUK
Yaşadığı büyük acının ardından umreye giden Yasemin Minguzzi'nin bu ziyareti, takipçileri tarafından manevi bir güç arayışı ve dua yolculuğu olarak yorumlandı. Minguzzi, ziyaretin detaylarına ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.