Yanıcı madde taşıyan kamyon yandı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı

Çin'in Guangzhou kentinde korku dolu anlar yaşandı. Petrolün bir yan ürünü olan 2400 litre sıvı parafin taşıyan bir kamyon aniden alev aldı.

ALEVLER METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Yanıcı maddenin etkisiyle alevler hızla büyüdü ve metrelerce yüksekliğe ulaşarak gökyüzünü kapladı. Yangın, kentin ana yollarından birinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kamyondan dumanların yükselmesiyle başlayan olay, kısa süre içinde büyük bir yangına dönüştü.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek ve diğer araçlara yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. O anlar ise kameralara yansıdı.