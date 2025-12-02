Haberler

Yanıcı madde taşıyan kamyon yandı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı

Yanıcı madde taşıyan kamyon yandı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı Haber Videosunu İzle
Yanıcı madde taşıyan kamyon yandı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangzhou kentinde 2400 litre sıvı parafin taşıyan kamyon alev aldı. Petrolün yan ürünü olarak bilinen parafinin yanmasıyla oluşan alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Çin'in Guangzhou kentinde korku dolu anlar yaşandı. Petrolün bir yan ürünü olan 2400 litre sıvı parafin taşıyan bir kamyon aniden alev aldı.

ALEVLER METRELERCE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Yanıcı maddenin etkisiyle alevler hızla büyüdü ve metrelerce yüksekliğe ulaşarak gökyüzünü kapladı. Yangın, kentin ana yollarından birinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kamyondan dumanların yükselmesiyle başlayan olay, kısa süre içinde büyük bir yangına dönüştü.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek ve diğer araçlara yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı

Çaldığı bileziklerle hiç beklemediği bir yerde yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.