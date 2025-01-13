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Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

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Kaliforniya'da bir adam, yangından 1,6 km uzaktaki ağacın ortadan yanmaya başladığı anları paylaştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları 6. gününde de devam ediyor. Ekiplerin yetersiz kaldığı bölgede bir vatandaşın çektiği görüntü ise "Bu yangın kolay sönmez" dedirtti.

AĞAÇ ORTADAN YANMAYA BAŞLADI

Görüntülerde 1,6 km uzaktaki ağacın ortadan yanmaya başladığı görülüyor. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizlemeyen adamın çektiği video kısa sürede viral oldu.

Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıMehmet Kan:

Gazzenin çocukları boşuna Hasbun Allah velinimelvekil diye bagırmadı.Herkez ettiğini bulacak.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gazze'nin intikamı herhalde...

Yorum Beğen700
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıÇağlar Akçay:

Allahım söndürme ateşlerini yarabbim

Yorum Beğen686
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Allah’ım sen benzinle söndür o yangını gelen su benzin olsun

Yorum Beğen428
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

1,6 km den yanması haydi bunu da açıklayın herşeyi bilen çagdaş kesim

Yorum Beğen383
Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarıali ihsan çakır:

Keşke bu yangın boşa gitmese; yaşattıkları zülmü, evinden barkından, canından, evladından olmayı, sürekli ölüm korkusuyla yaşamayı anlayıp, empati kurmalarına, hidayete ermelerine vesile olsa..

Yorum Beğen357
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Haber YorumlarıZabit Celik:

Rabbim çoğaltsın azaltmasın şiddetlensin sakinleştirmesin insallah

Yorum Beğen310
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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

Rabbimin gücü ibret ve ders alsınlar..bu işaret sıra sizde demek gibii...

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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Hazreti Allah’ın KUDRET ve azameti karşısında insanoğlu çok acizdir. Zalimlerin sonu inşaallah bir gün gelecek

Yorum Beğen224
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıVatansever:

Amerika için endişeliyim gerçekten ya yangın sönerse

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme13
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