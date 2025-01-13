Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları 6. gününde de devam ediyor. Ekiplerin yetersiz kaldığı bölgede bir vatandaşın çektiği görüntü ise "Bu yangın kolay sönmez" dedirtti.

AĞAÇ ORTADAN YANMAYA BAŞLADI

Görüntülerde 1,6 km uzaktaki ağacın ortadan yanmaya başladığı görülüyor. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizlemeyen adamın çektiği video kısa sürede viral oldu.