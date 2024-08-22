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Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı

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Endonezya'nın Halmahera Adası'nda bulunan aktif Dukono Yanardağı, dağcıların tırmanışı sırasında patladı. Dağcıların zirveye ulaştığı sırada gerçekleşen patlama ve kaçış anları anbean kaydedildi.

Endonezya'nın Halmahera Adası'ndaki aktif Dukono Yanardağı, 17 Ağustos'ta dağcıların zirveye tırmanışı sırasında patladı.

Kraterden saçılan parçalar ve kül bulutları korku dolu anlar yaşatırken, dağcıların bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü. Patlama, yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

DAĞCILAR PATLAMADAN SAĞ KURTULDU

Patlamanın ardından gökyüzünü devasa bir duman tabakası kapladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dağcılar olaydan sağ salim kurtulmayı başardı.

"ŞARTLAR UYGUN DEĞİLKEN TIRMANMAYN"

Korku dolu anlara ait görüntüleri kayda alan Anak Esa, "Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın." sözleriyle dağcıları uyardı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Endonezya Yanardağ Dünya Doğa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

zırzop:

çok acizsin insanoğlu, alemde zerresin ama kalbin kibir, haset dolu

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