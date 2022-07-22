Yakıt tankı bomba gibi patladı! Ortalığın cehennem yerine döndüğü o anlar kamerada
Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Meksika'da yakıt boşaltma işlemi sırasında yaşanan patlama sonrası ortalık bir anda cehennem yerine döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Meksika'da bir lokantada yakıt tankındaki dolum sırasında patlama meydana gelen patlama büyük korku yarattı. Facianın eşiğinden dönülen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
HORTUM ELİNDEN KAÇTI
Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde çalışan bir işçinin lokantanın hemen yanındaki sabit duran tanka yakıt dolumu yaptığı görülüyor. Yakıt tankını dolduran işçinin hortumu elinden kaçırması ile beraber yakıt sızmaya başladı. Sızan yakıt saniyeler içinde bomba gibi patlayarak alev aldı.