Wight Adası'nda Helikopter Düştü

İNGİLTERE'nin güneydoğusundaki Wight Adası'nda bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, İngiltere'nin güneydoğusundaki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazanın yerel saatle 09.24'te meydana geldiğini belirten yetkililer, helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine çok sayıda acil servis aracı geldiği için yol kapatıldı, bu nedenle lütfen bölgeden uzak durun" ifadesi kullanıldı.