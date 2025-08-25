Wight Adası'nda Helikopter Düştü

Wight Adası'nda Helikopter Düştü
İngiltere'nin güneydoğusundaki Wight Adası'nda bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yerel saatle 09.24'te meydana gelen kazada, helikopterdeki yolcu sayısı henüz bilinmiyor.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, İngiltere'nin güneydoğusundaki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazanın yerel saatle 09.24'te meydana geldiğini belirten yetkililer, helikopterde kaç kişinin bulunduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerine çok sayıda acil servis aracı geldiği için yol kapatıldı, bu nedenle lütfen bölgeden uzak durun" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
