Washington'da kar fırtınası sebebiyle 'acil durum' ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da beklenen kar fırtınası nedeniyle Belediye Başkanı Muriel Bowser, 'acil durum' ilan etti. Hafta sonu etkili olması öngörülen fırtınada 23-30 santimetre arasında kar yağışı bekleniyor ve aşırı soğuklar gelecek hafta boyunca devam edecek.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafta sonu etkili olması beklenen kar fırtınası sebebiyle 'acil durum' ilan edildiğini duyurdu. Bowser, kentte bu hafta sonu son on yılın en büyük kar fırtınasının beklendiğini dile getirerek, "En az 23 santimetre kar yağışı bekliyoruz, bu miktar 30 santimetreyi aşabilir. En yoğun kar birikimi cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar gerçekleşecek. Ayrıca aşırı soğuklar gelecek hafta boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Acil durum uygulamasının cumartesi günü öğle saatlerinde başlayıp salı günü sabah 09.30'a kadar yürürlükte kalacağını belirten Bowser, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bowser, kar küreme ekiplerine çalışma alanı açabilmek adına bölge sakinlerinin araçlarını acil durum rotaları üzerinden derhal çekmeleri gerektiğini ifade etti.

Belediye ekiplerinin yolları açmak ve dışarıda kalanları güvenli alanlara almak için hazır olduğunu belirten Bowser, tüm birimlerin kar koşullarıyla mücadele için teyakkuzda olduğunu kaydetti.

