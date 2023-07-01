Wagner'in silahlı isyanıyla sarsılan Putin, Rus ordusundaki askerlerin maaşlarına zam yaptı

Rusya, paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanıyla sarsılırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla orduda maaşlara yüzde 10,5 zam yaptı. Hatırlanacağı üzere Wagner'in savaşçılarına Rus ordusundakinden en az 2 kat daha fazla maaş ödediği ortaya çıkmıştı.

Paralı asker grubu Wagner'in 1 gün süren silahlı darbe girişimi Rusya'da 1 numaralı gündem olmaya devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla ordu maaşlarına yüzde 10,5 zam yaptı.

SİLAHLI İSYAN GÜNDEMDEN KOLAY KOLAY DÜŞMEYECEK GİBİ

24 saatten kısa süren ve bazı askeri tesislerin Wagner tarafından ele geçirildiği ayaklanma geçen hafta sona erdi ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ihanet" olarak nitelediği olayın etkileri uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

WAGNER LİDERİ BELARUS'A GİTTİ

Ayaklanmaya öncülük eden Wagner lideri Yevgeni Pirgojin Belarus'a giderken Rus yönetimi paralı silahlı grubu orduya bağlamak için adım atmaya başladı. 20 yılı aşkın süren iktidarında ilk defa bu çapta bir meydan okumayla karşılaşan Putin'den de dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

PUTİN ASKERİN DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Rusya lideri, Wagner'e karşı orduyu güçlendirmek ve askerlerin desteğini arkasına almak amacıyla orduda maaşlara yüzde 10,5 zam yaptı. Rus hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre askerlerin ücret artışı 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konacak. Sözcü'de yer alan habere göre Putin'in bu sayede ordunun imajını yenilemeyi ve Ukrayna'da savaş sürerken ayaklanmayla sarsılan askerlerin moralini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

WAGNER SAVAŞÇILARINA DAHA FAZLA MAAŞ ÖDÜYORDU

Rus basını daha önce yayınladığı haberlerde, Afrika'dan Suriye'ye birçok ülkede savaşan ancak son dönemde Ukrayna'daki savaşta öne çıkan Wagner'in savaşçılarına Rus ordusundakinden en az 2 kat daha fazla maaş ödediğini yazmıştı. Haberlere göre Rus askerleri ortalama 1350 dolar maaş alırken, aralarında affedilen mahkumların da olduğu Wagner savaşçılarının maaşı 3500 doları buluyordu.