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Rüşvet anı kamerada

Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein Davasında Hayatını Kaybetti

Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein Davasında Hayatını Kaybetti
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Jeffrey Epstein davasının ana davacısı Virginia Giuffre, 41 yaşında Batı Avustralya'da hayatına son verdi. Giuffre, Prens Andrew'u cinsel istismar ile suçlamıştı.

EPSTEIN davasında Prens Andrew'u istismarla suçlayan Virginia Giuffre'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında yaşamını yitirdi. Giuffre, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'u cinsel istismarla suçlamıştı.

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling onun Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü doğruladı. Mueffling, Virginia Giuffre'yi 'sevgi dolu, bilge ve komik' olarak tanımlayarak, "Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı" dedi.

Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamada dün gece Neergabby bölgesindeki evden bir ihbar aldıkları ve Giuffre'nin bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu belirtildi. Polis, ölümün soruşturulduğunu, ilk belirlemelere göre ölümünün şüpheli olmadığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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