Vilnius Havalimanı, Kaçak Sigara Taşıyan Balonlar Nedeniyle 9. Kez Kapatıldı

LİTVANYA'daki Vilnius Havalimanı'nın kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle 9'uncu defa kapatıldığı bildirildi.

Litvanya'nın Vilnius Havalimanı yetkilileri, hava sahasına ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Vilnius'a giden birçok uçağın başka şehirlere yönlendirildiği kaydedildi. Açıklamada Vilnius'taki bu kapanmanın ekim ayı başından itibaren dokuzuncu kez yaşandığı da aktarıldı.

Litvanya yönetimi, aksaklıkların Belarus'tan gönderilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonlarından kaynaklandığını belirtiyor.