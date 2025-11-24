Haberler

Vilnius Havalimanı, Kaçak Sigara Taşıyan Balonlar Nedeniyle 9. Kez Kapatıldı

Vilnius Havalimanı, Kaçak Sigara Taşıyan Balonlar Nedeniyle 9. Kez Kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Litvanya'nın Vilnius Havalimanı, kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bu durum, ekim ayı başından itibaren 9. kez yaşanıyor.

LİTVANYA'daki Vilnius Havalimanı'nın kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonları nedeniyle 9'uncu defa kapatıldığı bildirildi.

Litvanya'nın Vilnius Havalimanı yetkilileri, hava sahasına ilerleyen meteoroloji balonları nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Vilnius'a giden birçok uçağın başka şehirlere yönlendirildiği kaydedildi. Açıklamada Vilnius'taki bu kapanmanın ekim ayı başından itibaren dokuzuncu kez yaşandığı da aktarıldı.

Litvanya yönetimi, aksaklıkların Belarus'tan gönderilen ve kaçak sigara taşıyan meteoroloji balonlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi

Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen İsmail Mert toprağa verildi
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.