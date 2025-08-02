Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Süren Sel Felaketi: 8 Kayıp
Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve heyelana yol açtı. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
VİETNAM'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelana yol açtı. Yetkililer, 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, yaralanan çok sayıda kişinin hastanelere sevk edildiğini, bir köyde 14 evin yıkıldığını ve 30 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya