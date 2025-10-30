Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı: 10 Ölü

Güncelleme:
Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kayboldu ve 22 kişi yaralandı. Ayrıca, 128 binden fazla ev sular altında kaldı ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu, şiddetli yağış ve sellerin Vietnam'ın orta kesimindeki birkaç ilde 10 kişinin yaşamını yitirmesine, 8 kişinin kaybolmasına ve 22 kişinin yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; 128 binden fazla ev sular altında kaldı ve 120'den fazla ev hasar gördü. Ayrıca selin yaklaşık 4 bin 300 hektarlık pirinç ve diğer mahsulleri sular altında bıraktığı, 650 hektarlık meyve ağaçlarına zarar verdiği, 16 bin 300'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne de yol açtığı belirtildi.

Yetkililer, kurtarma operasyonlarının sürdüğünü, şiddetli yağışların yol açtığı hasarın değerlendirdiğini ve etkilenen bölgelere acil yardım sağlandığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
