Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu: 13 Ölü

Vietnam'ın orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. 116 binden fazla evin sular altında kaldığı belirtiliyor.

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kayıp sayısının 11 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 34 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 116 binden fazla evin sular altında kaldığı, yaklaşık 150 evin hasar gördüğü ve 438 binden fazla haneyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

Ayrıca Rusya'dan gelen çadır, battaniye, kurtarma botları ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere 29 ton yardım malzemesinin, selden etkilenen Hue şehrindeki sakinlere ulaştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
