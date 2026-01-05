Venezuela ve Kolombiya Sınır Kapısı Yeniden Açıldı: Bölgede Hareketlilik Arttı

Haberler

Venezuela ile Kolombiya arasındaki ana sınır kapısı olan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü, yeniden hizmete açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik arttı. Kolombiya'nın Cucuta kentindeki sınır geçiş noktalarında askeri varlık yoğunlaşırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri'ne (FANB) bağlı askerler, güvenlik noktalarında konuşlandırıldı.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
