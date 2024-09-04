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Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Noel'i Ekim ayına çekme kararı aldı

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Bu karar, muhalefet lideri Edmundo González'in aranmaya başlandığı döneme denk geldi. Maduro'nun bu hamlesi, ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlara yardım etme ve popülerlik kazanma çabası olarak görülüyor. Maduro'nun tartışmalı seçim zaferi, uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor. AB ve ABD, seçim sonuçlarının kanıtlanamaması durumunda Maduro'nun başkanlığını tanımayacaklarını ifade etti.

Venezuela'nın Devlet Başkanı , alışılmadık bir kararla Noel'i Ekim ayına çekiyor. Televizyonda yaptığı açıklamada, şimdiden bayram havasına girdiği için Noel'in 1 Ekim'den itibaren kutlanacağını duyurdu.

Bu karar, muhalefet lideri Edmundo González için bir insan avı başlatıldığının duyurulmasından kısa süre sonra geldi. González, Maduro'nun şüpheli seçim zaferini tartışmaya açmıştı ve şu anda terörle ilgili suçlamalarla aranıyor.

Maduro, "Bu ülkede hiç kimse yasaların, kurumların üstünde değildir." diyerek González'in aranmasını savundu. Ardından Noel'in erken kutlanması fikrini vurguladı: "Herkes için Noel, barış, mutluluk ve güvenlikle geldi."

Bu hamle, geçmişte de yapıldığı gibi, zor durumdaki vatandaşlara yönelik yardımları artırma ve popülerlik kazanma çabası olarak görülüyor. Ekonomik krizin vurduğu ülkede, 2020 ve 2021'de de Noel tatilleri Ekim ayında başlatılmıştı.

Maduro'nun tartışmalı seçim zaferi, uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor. AB, seçim zaferinin kanıtlanamaması durumunda Maduro'nun başkanlığını tanımayacağını açıkladı. ABD ise González'in kazandığına dair kanıtlar olduğunu iddia ediyor.

BM'ye göre, Maduro hükümeti seçimden bu yana 2.400 kişiyi tutukladı ve muhaliflerine karşı bir korku kampanyası yürütüyor.

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Noel'i Ekim ayına çekme kararı aldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (2)

Mehmet YILMAZ:

İşte tek adamlığa güzel bir örnek. Neresinden tutsan elinde kalıyor.

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Mücahit Kılıç:

iki devlet ayrı millet, tek sorun aynı sorun :)

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