Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 811'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında depremlere ilişkin son durumu paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 artarak 3 bin 811'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı. 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını belirten Rodriguez, "Venezuela'da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisi bulunuyor. Silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personel sahada görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı