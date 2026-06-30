Venezuela'da Depremlerde Ölü Sayısı 1719'a Yükseldi

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a yükseldiği, yaralı kişi sayısının ise 5 bin 34 olduğu bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 1719'a, yaralı sayısının ise 5 bin 34'e ulaştığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı