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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi
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Venezuela'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı ise 3 bin 238'e çıktı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 3 bin 142 ailenin evsiz kaldığını ve en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

VENEZUELA'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi. Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini de aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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