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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 398'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 398'e yükseldi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 398'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini açıkladı. Bölgede insani yardım çalışmaları devam ediyor.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 398'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 52 artarak 5 bin 398'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti. Deprem bölgelerinde 30 bini gönüllü olmak üzere 60 bini aşkın kişinin görev yaptığını kaydeden Rodriguez, afetzedeler için insani yardım malzemeleri ve temiz su dağıtımının kesintisiz sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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