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Venezuela'da Depremlerde Ölü Sayısı 4 Bin 490'a Yükseldi

Venezuela'da Depremlerde Ölü Sayısı 4 Bin 490'a Yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 490'a, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 157 artarak 4 bin 490'a yükseldiği belirten Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu kaydetti. Rodriguez, depremlerin ardından 120 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını da söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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