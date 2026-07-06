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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer, enkaz altından 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını ve binlerce kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından iki büyük depremin ardından ülkedeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342'ye yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralanan sayısının ise 16 bin 740 olduğunu aktardı. Rodriguez, enkaz altından 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını, 17 bin 345 kişinin evini kaybettiğini ve 79 geçici barınma merkezinin kurulduğunu bildirdi.

Yetkililerin 86 bin 794 aileye yardım ulaştırdığını söyleyen Rodriguez, "9 bin 585 ton gıda ile 669 bin 8 litre su da afetzedelere ulaştırıldı. Ordu ve polisten toplam 29 bin 567 kişi sahada görevlendirildi, toplam gönüllü sayısı ise 27 bin 482 oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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