Haberler

Venezuela Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

Venezuela Savunma Bakanı Lopez: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonda 47 askerin hayatını kaybettiğini ve 32 Küba vatandaşının da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lopez, ordunun yeniden yapılandırılması sürecine ve Ayacucho Planı'na vurgu yaptı.

VENEZUELA Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda 47 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulduğu 3 Ocak'taki operasyonda, 47 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Devlet kanalına konuşan Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensuplarının, ABD'nin orantısız güç kullanımı karşısında hayatlarını feda ettiğini dile getirdi.

Saldırıda 32 Küba vatandaşının da hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Lopez, ordunun yeniden yapılandırılması sürecine değindi. 'Ayacucho Planı'nı orduyu güçlendirmek için devreye aldıklarını belirten Lopez, mevcut durumun bu planda revizyonu ve köklü bir yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını ifade etti. Lopez, temel hedeflerinin anayasal düzeni koruyacak ve ülkeye saygıyı garanti altına alacak bir askeri güç oluşturmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir