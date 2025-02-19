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Vatikan, hastanede tedavi altındaki Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı

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Vatikan, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini duyurdu. Klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeye devam ettiği belirtildi. Papa'nın bu hafta sonu için öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

VATİKAN, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini duyurdu.

Vatikan, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Papa'nın bu hafta sonu için öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.

Vatikan, hastanede tedavi altındaki Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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