Vatikan, hastanede tedavi altındaki Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini açıkladı

VATİKAN, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini duyurdu.

Vatikan, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, Papa'nın bu hafta sonu için öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.