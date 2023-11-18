Varşova'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak İsrail Varşova Büyükelçiliğine yürüdü. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen gerçekleşen yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak İsrail Varşova Büyükelçiliğine yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti. Yürüyüşün başlangıcında Filistin Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa, Halaskar Meydanı'nda (Plac Zbawiciela) toplanan vatandaşlara seslendi. Yürüyüşe katıldıkları için Polonyalılara teşekkür eden Khalifa, "Filistin'e bir bomba daha atılmasına, bir kişinin daha öldürülmesine, kadınların, çocukların öldürülmesine 'Hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar kendilerine destek veren ülkelere ve uluslara teşekkür eden Khalifa destekçi ülkelerin hükümetlerine seslenerek, "İsrail'in ve İsrailli yerleşimcilerin işledikleri suçları durdurmak için sizlerin icraatlarına ihtiyacımız var" dedi.

Büyükelçi Khalifa'nın konuşmasının ardından yürüyüşe katılanlar 1,5 km uzaklıktaki İsrail Büyükelçiliği binasının bulunduğu Krzywickiego sokağına yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı. Taşınan pankartlar da ise "Katil Netenyahu", "İsrail'in savaş suçlarını durdurun", "Savaşa hayır", "Etnik temizliğe hayır", "Soykırımı durdurun" mesajları yer aldı.

İsrail Büyükelçilik binasına 50 metre kala barikat kuran Varşova polisi vatandaşları binaya yaklaştırmadı. Yürüyüş, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ya da saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin yakınlarının konuşmalarıyla devam etti. Polonya medyasının da büyük ilgi gösterdiği 3 saatlik etkinlik olaysız sona erdi. - VARŞOVA