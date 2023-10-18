Varşova'da hırsızlık yapan kişi cansız manken taklidiyle yakalandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir alışveriş merkezinde hırsızlık yapan 22 yaşındaki şüpheli, cansız manken taklidi yaparak iş yerlerine girdi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.