Vancouver'da Filipinlilerin Festivali'nde Trafik Kazası: 9 Ölü, 20'den Fazla Yaralı

(ANKARA) - Kanada'nın Vancouver şehrinde Filipinlilerin geleneksel Lapu Lapu Festivali için toplanan kalabalığa bir sürücünün otomobiliyle girmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 9, yaralıların ise 20'den fazla olduğu açıklandı.

Vancouver Polisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 9 olduğunu bildirerek, "Bizi etkileyen bu trajik olayda zarar gören herkesin yanında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadesini kullandı.

Polis, olayı gerçekleştiren ve gözaltına alındığı söylenilen şüpheliye ilişkin, "Vancouver'da yaşayan 30 yaşında bir adam olduğunu, olayı gerçekleştirmesine ilişkin motivasyonu hakkında henüz net bir bilginin olmadığını ancak bunun bir terör eylemi olmadığından emin olduklarını" belirtti.

Kanada Başbakanı Carney: "Soruşturma sürüyor"

Kanada Başbakanı Mark Carney, bugünkü basın toplantısında, dokuz kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan olay karşısında "yıkıldığını" ifade etti. Carney, polislerin olayı bir "araba sürme saldırısı" olarak nitelendirdiğini doğrularken, ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti ve saldırının nasıl ve neden gerçekleştiğini anlamak için bir soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Carney, yetkililerin bir kişinin gözaltına alındığını ve tek başına hareket ettiği inancında olduklarını açıkladı. Ayrıca, durumla ilgili olarak Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışmanı ile Kamu Güvenliği Bakanından gece boyunca bilgi aldığını söyledi ve "Şu anda, Kanadalılara yönelik herhangi bir aktif tehdit bulunmadığına inanıyoruz" dedi.

Saldırı, Başbakanlık seçiminden iki gün önce gerçekleştirildi

Bu saldırı, ülkenin Başbakanını belirleyecek erken federal seçiminden iki gün önce gerçekleşti. Kanada Başbakanı Mark Carney, seçim kampanyasına ilişkin bir etkinliği erteledi. Önceki Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini bu yılın başında duyurmuştu. Trudeau'nun yerine iktidarda yer alan Liberal Parti'nin liderlik yarışının kazananı Mark Carney olmuştu.

Filipinler Cumhurbaşkanı Marcos Jr'ın üzüntüsü

Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr, Kanada'daki Filipin festivalinde meydana gelen olayı "korkunç" bulduğunu belirtirken, "olayı duyduğunda yıkıldığını" söyledi.