Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:

Hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde kaplana kafa tutan bir köpek, saniyeler içerisinde av oldu. Bu anlar milyonlarca izlenme aldı.

Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda yorum ve görüntülenme aldı.

KAPLANA KAFA TUTTU

Videodaki köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak saniyeler içerisinde köpeği alt ediyor.

DİŞLERİNİN ARASINA ALIP GÖTÜRDÜ

Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun devamında kaplanın köpeği yediğini iddia etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

YASLİN:

kıyamam yaa

Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title