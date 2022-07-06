Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti

Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda yorum ve görüntülenme aldı.

KAPLANA KAFA TUTTU

Videodaki köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak saniyeler içerisinde köpeği alt ediyor.

DİŞLERİNİN ARASINA ALIP GÖTÜRDÜ

Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun devamında kaplanın köpeği yediğini iddia etti.