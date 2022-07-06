Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde kaplana kafa tutan bir köpek, saniyeler içerisinde av oldu. Bu anlar milyonlarca izlenme aldı.
Hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra hem dünyada hem de ülkemizde çok sayıda yorum ve görüntülenme aldı.
KAPLANA KAFA TUTTU
Videodaki köpeğin, uyuyan bir kaplana kafa tuttuğu görülüyor. Kaplan da köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak saniyeler içerisinde köpeği alt ediyor.
DİŞLERİNİN ARASINA ALIP GÖTÜRDÜ
Kaplan daha sonra dişlerinin arasına aldığı köpekle birlikte kayıplara karıştı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun devamında kaplanın köpeği yediğini iddia etti.