Uttar Pradeş'te Arazi Aracı Su Kanalına Düştü: 11 Ölü

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde en az 15 kişiyi taşıdığı belirlenen arazi aracının su kanalına düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Emniyet yetkilisi Vineet Jaiswal, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Khargupur'daki tapınakta dua etmek üzere Motiganj Polis Karakolu bölgesinden Sihagaon'a seyahat edenlerden 11'inin, arazi aracının kanala düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, mağdurların ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.