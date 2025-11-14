Haber : İlhan Baba

(FRANKFURT)- Avrupa'daki Türk basınının duayenlerinden gazeteci Doğan Pürsün, Frankfurt'ta hayatını kaybetti. 1956'da gazeteciliğe başlayan Pürsün, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı, Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündeme taşıdı. Pürsün, 21 Kasım Perşembe Frankfurt'ta defnedilecek.,

Avrupa'daki Türk basınının duayen isimlerinden, usta gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Pürsün, dün gece Frankfurt'ta vefat etti. Gazetecilik mesleğine 1956 yılında İstanbul Ekspres Gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak başlayan Pürsün; Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı. 1968'de Almanya'ya giden Pürsün, o dönem büyük ilgi uyandıran "Uçun kuşlar uçun Almanya'ya doğru" röportaj dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

1970'te Tercüman Gazetesi'nin Almanya yayınlarına destek için Frankfurt'a çağrılan Pürsün, burada Yazı İşleri Müdürlüğü ve İlan Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 1967-1969 yılları arasında Alman Die Welt, Bild gazeteleri ile Alman Haber Ajansı DPA'da da çalıştı. 1990'dan itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosu'nda görev yapan Pürsün, gazetenin yurtdışı baskısı Dünya Hafta'nın Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yürüttü. Hürriyet'in yurtdışı baskılarında "Emeklinin Danışmanı" köşesiyle geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündemde tutma konusundaki çabaları nedeniyle 1995'te Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından özel bir plaketle onurlandırılan Pürsün'ün, "Nasıl Kazandılar?" ve "Nasıl Emekli Olunur?" isimli kitapları bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığı başarı ödülleri ve Basın Şeref Kartı da meslek hayatının önemli kilometre taşları arasındadır.

45 yılı aşkın süre Almanya'da gazetecilik yapan Pürsün, 86 yaşında hayata veda etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

Doğan Pürsün'ün cenazesi, 21 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de Frankfurt Heiligenstock Mezarlığı'nda toprağa verilecek.