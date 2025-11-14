Haberler

Usta Gazeteci Doğan Pürsün Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'daki Türk basınının önemli isimlerinden gazeteci Doğan Pürsün, 86 yaşında Frankfurt'ta vefat etti. Gazetecilik kariyerine 1956'da başlayan Pürsün, Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündeme taşımış ve çeşitli gazetelerde önemli görevlerde bulunmuştur. Cenazesi 21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Haber : İlhan Baba

(FRANKFURT)- Avrupa'daki Türk basınının duayenlerinden gazeteci Doğan Pürsün, Frankfurt'ta hayatını kaybetti. 1956'da gazeteciliğe başlayan Pürsün, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı, Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündeme taşıdı. Pürsün, 21 Kasım Perşembe Frankfurt'ta defnedilecek.,

Avrupa'daki Türk basınının duayen isimlerinden, usta gazeteci Doğan Pürsün hayatını kaybetti. 1939 doğumlu Pürsün, dün gece Frankfurt'ta vefat etti. Gazetecilik mesleğine 1956 yılında İstanbul Ekspres Gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak başlayan Pürsün; Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çalıştı. 1968'de Almanya'ya giden Pürsün, o dönem büyük ilgi uyandıran "Uçun kuşlar uçun Almanya'ya doğru" röportaj dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

1970'te Tercüman Gazetesi'nin Almanya yayınlarına destek için Frankfurt'a çağrılan Pürsün, burada Yazı İşleri Müdürlüğü ve İlan Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 1967-1969 yılları arasında Alman Die Welt, Bild gazeteleri ile Alman Haber Ajansı DPA'da da çalıştı. 1990'dan itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosu'nda görev yapan Pürsün, gazetenin yurtdışı baskısı Dünya Hafta'nın Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yürüttü. Hürriyet'in yurtdışı baskılarında "Emeklinin Danışmanı" köşesiyle geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Almanya'daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını gündemde tutma konusundaki çabaları nedeniyle 1995'te Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından özel bir plaketle onurlandırılan Pürsün'ün, "Nasıl Kazandılar?" ve "Nasıl Emekli Olunur?" isimli kitapları bulunuyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığı başarı ödülleri ve Basın Şeref Kartı da meslek hayatının önemli kilometre taşları arasındadır.

45 yılı aşkın süre Almanya'da gazetecilik yapan Pürsün, 86 yaşında hayata veda etti. Evli ve üç çocuk babasıydı.

Doğan Pürsün'ün cenazesi, 21 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de Frankfurt Heiligenstock Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA / Dünya
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.