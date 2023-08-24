Üsküp'te Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü yürüyüşü düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla sembolik bir yürüyüş düzenlendi. Ukrayna'nın Üsküp Büyükelçiliği ve 'Lesja Ukrainka' Ukraynalılar Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe, onlarca Ukraynalı, ülkedeki büyükelçiler ve farklı uluslararası kuruluş temsilciler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla sembolik bir yürüyüş düzenlendi.

Ukrayna'nın Üsküp Büyükelçiliği ve "Lesja Ukrainka" Ukraynalılar Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe, onlarca Ukraynalı, ülkedeki büyükelçiler ve farklı uluslararası kuruluş temsilciler katıldı.

Ukrayna'nın Üsküp Büyükelçisi Larisa Dir, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalıların, Rusya'nın şiddetli saldırganlığı koşullarında üst üste ikinci kez Bağımsızlık Günü'nü kutladığını ifade etti.

Askeri saldırganlığın başlamasından itibaren "saldırgan ülkenin" binlerce Ukraynalıyı öldürdüğünü söyleyen Dir, "Rus kötülüğünün diğer Avrupa ülkelerini de tehdit ettiğini" belirtti.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Dir, Kuzey Makedonya'nın, işgalin ilk günlerinden itibaren Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

Dir, "Ukrayna ve Ukraynalılar, çok yüksek bir bedel ödüyorlar. Bunu canıyla yapıyorlar. Bu yüzden, Ukraynalılara yardım edilmesiyle ilgili her karar bizim için hayati öneme sahip. Bu bizim hayatta kalmamızı, mücadele etmemizi, savunmamızı ve korunmamızı sağlıyor." dedi.

"Lesja Ukrainka" Ukraynalılar Derneği Başkanı Oleksandr Urbanoviç de Ukrayna'nın 32. bağımsızlık yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak " Ukrayna'nın zafere ulaşmasını sağlayan herkes"e teşekkür etti.

Urbanoviç, "Rus işgalinin ardından iki yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyoruz. Bu şekilde sadece kendi bağımsızlığımızı değil, tüm dünyanın bağımsızlığını koruyoruz. Çünkü Ukraynalılar olarak nasıl bir canavarla karşı karşıya olduğumuzu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Üsküp'e bağlı Merkez Belediye Başkanı Goran Gerasimovski ise Kuzey Makedonya halkının, Ukrayna ve Ukraynalılara destek sunmaya devam edeceğini ifade etti.