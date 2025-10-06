Üsküdar'da Gazze İçin Sessiz Çığlık: Vatandaşlardan dünyaya vicdan çağrısı

VATANDAŞLAR: "ONLAR AÇKEN BİZ DE YEMEK YEMEDİK"

Etkinlikte Haberler.com mikrofonuna konuşan katılımcılardan biri, Filistin'deki mazlum halkla empati kurduğunu belirterek, "Onlar orada açken ben de yemek yemedim, aktivistlerimiz için dua ettim" dedi. Bazı katılımcılar, sosyal medya üzerinden yürütülen bilgilendirme kampanyalarının önemine dikkat çekerek, "Terörist biz değiliz, onlar!" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

"MÜSLÜMAN HALKI AYAĞA KALKTI, GAZZE BİZE VESİLE OLDU"

Katılımcılar, Filistin direnişinin artık yalnız olmadığını, dünyanın dört bir yanında Müslümanların ayağa kalktığını söyledi. "Artık Müslümanlık kazanmaya başladı, birdik, ikiydik, üçtük, şimdi çoğalıyoruz" sözleriyle yükselen birlik çağrısı, alandakilerden büyük destek gördü. Aktivistler, dünya liderlerini halklarıyla birlikte hareket etmeye davet etti.

"TÜM İNSANLIK BU ÇIĞLIĞA KULAK VERMELİ"

Etkinlikte konuşan kadınlar, Gazze'de yaşananların sadece bir din veya millet meselesi olmadığını vurguladı. "Bu insanlığın sınavıdır, artık susmak da suçtur" diyen bir katılımcı, tüm dünyaya vicdani sorumluluk çağrısında bulundu. Başka bir vatandaş ise "Anne olarak, kadın olarak, sessizliğin sesi olmak istiyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Meydanda yükselen bu ses, insanlığın ortak vicdanı olarak yankılandı.