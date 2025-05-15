Uruguay, Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Vefatı Nedeniyle 3 Gün Ulusal Yas İlan Etti

Uruguay, Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Vefatı Nedeniyle 3 Gün Ulusal Yas İlan Etti
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Uruguay'da eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi üzerine 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi. Ulusal bayraklar yarıya indirilecek.

URUGUAY'da, eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Devlet Başkanı Yamandu Orsi tarafından imzalanan resmi kararnamede, "Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın vefatı dolayısıyla 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edilmiştir" denildi. Kararnameye göre, ulusal bayraklar, kamu binalarında, Uruguay'ın yurt dışı temsilciliklerinde, kışlalarda, kalelerde, hava üslerinde ve savaş gemilerinde yarıya indirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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