Haberler

Ürdün: İran'dan fırlatılan 18 balistik füze imha edildi

Ürdün: İran'dan fırlatılan 18 balistik füze imha edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÜRDÜN ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan 18 füzeyi imha ettiğini bildirdi.

ÜRDÜN ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 18 füzeyi imha ettiğini bildirdi.

Ürdün basını, ordu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan 20 balistik füzeden 18'ini engelleyip imha ettiği, 2 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü kaydedildi. Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, uzman ekiplerin füze enkazı ve şarapnel parçalarının düştüğü bölgeleri emniyete almak için çalışma başlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve hava sahasının egemenliğini korumak amacıyla tüm radar, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle en yüksek teyakkuz durumunda görevini sürdürüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı

2 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Kritik anlaşmaya imza attılar
Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çırağın acı sonu
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Bu sefer kadınlar değil erkekler tuvaleti