Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı otel odasında ölü bulundu

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Jones, yeni yılın ilk saatlerinde ABD'nin San Francisco kentinde bir otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTELDE HAREKETSİZ BULUNDU

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, acil durum ekipleri saat 02.52 sıralarında San Francisco'daki Fairmont Hotel'e çağrıldı. Otele ulaşan sağlık görevlileri, Victoria Jones'u bilinci kapalı halde buldu. Yapılan ilk kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OYUNCULUK KARİYERİ VARDI

Victoria Jones, ünlü oyuncu Tommy Lee Jones ile ikinci eşi Kimberlea Cloughley'nin kızıydı. Babasının izinden giderek oyunculuğa adım atan Jones; Men in Black II, One Tree Hill ve The Three Burials of Melquiades Estrada gibi yapımlarda rol almıştı.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Genç oyuncunun resmî ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın San Francisco Polis Departmanı ile Adli Tıp Kurumu tarafından birlikte yürütüldüğü bildirildi. Polis kaynakları, şu aşamada şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu Tommy Lee Jones'tan, kızının vefatına ilişkin henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama gelmedi.