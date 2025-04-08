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Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın

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Hintli oyuncu Sherlyn Chopra, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte erkek hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, kalabalık arasında defalarca "Bana dokunmayın" diyerek tepki gösterdi.

Hintli oyuncu ve model Sherlyn Chopra, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cesur kıyafetiyle dikkat çeken Chopra, fotoğraf çektirmek isteyen kalabalığın arasında zor anlar yaşadı.

"BANA DOKUNMAYIN"

Hayranlarının yaklaşarak kendisiyle selfie çekmeye çalıştığı anlarda Chopra'nın erkek hayranlarına defalarca "Bana dokunmayın!" diyerek tepki gösterdiği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü ismin yaşadığı rahatsızlık dikkatlerden kaçmadı.

Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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