Üniversiteyi bırakıp iş hayatına atılan Ben Francis, İngiltere'nin en genç milyarderi

İngiltere'de okuduğu Aston Üniversitesi'ni bırakıp ardından Türkiye'de de bulunan bir pizza zincirinde kurye olarak çalışan 30 yaşındaki Ben Francis, 1 milyar 200 milyon dolarlık servetiyle İngiltere'nin en genç milyarderi oldu.

Lisans öğrenimini 2012'de sonlandıran Ben Francis, hayatını idame ettirebilmek için bir pizza zincirinde pizza kuryesi olarak işe başladı. O dönemde ailesiyle yaşayan Ben, evin garajında kurduğu ' spor giyim' işiyle bugünün milyarderi oldu.

Ben'in kurduğu spor giyim mağazası 'Gymshark', şu anda 230 ülkede satış yapıyor. Forbes dergisine göre bir dönem kuryelik yapan Ben'in şu anki net varlığı 1 milyar 200 milyon dolar olarak gösteriliyor.