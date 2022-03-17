UNİCEF: Ukrayna'da her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 22. güne girildi. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 22 gündür devam eden savaştan bu yana yaklaşık 1,5 milyon çocuğun Ukrayna'dan çıkış yaptığını açıkladı.

HER GÜN 75 BİN UKRAYNALI ÇOCUK EVİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR

UNICEF tarafından yapılan açıklamada, Her gün 75.000'den fazla Ukraynalı çocuğun yerinden edildiği bilgisi verildi. Ukraynalı mültecilerin çoğunun Polonya, Macaristan ve Moldova da dahil olmak üzere komşu ülkelere kaçtığı aktarıldı. Rus kuvvetleri, şehirleri ve sivilleri hedef almaya devam ederken, savaşın parçaladığı Ukrayna'dan komşu ülkelere 3 milyonluk göçün bir parçasını da çocuklar oluşturuyor.

HER 1 SANİYEDE BİR UKRAYNALI ÇOCUK MÜLTECİ OLUYOR

UNICEF sözcüsü James Elder, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada savaşın ilk gününden beri, her gün 75 bin çocuğun mülteci olarak kayıtlara geçtiğini belirterek "Bu mülteci krizine hız ve ölçek açısından baktığımızda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi görülmedi ve herhangi bir yavaşlama belirtisi de göstermiyor. Yani, Ukraynalı çocuklar savaşın başlamasından bu yana neredeyse her saniye mülteci oluyor" ifadelerine yer verdi.