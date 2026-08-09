Umman: Hürmüz Boğazı müzakereleri olumlu ilerliyor

UMMAN, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferle ilgili müzakerelerin olumlu ilerlediğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin düzenlemeler konusunda devam eden müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereler ile ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine değinildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik tekrarlanan saldırıların kınandığı açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuka ve kara sularının egemenliğine aykırı olduğu, deniz seyrüseferinin güvenliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı