Umman: Hürmüz Boğazı müzakereleri olumlu ilerliyor
Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer düzenlemelerine ilişkin müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakerelerin önemine vurgu yapılırken, boğazdan geçen gemilere yönelik tekrarlanan saldırılar kınandı ve bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu, bölgenin güvenliği ve istikrarı için tehdit oluşturduğu belirtildi.
UMMAN, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferle ilgili müzakerelerin olumlu ilerlediğini bildirdi.
Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin düzenlemeler konusunda devam eden müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereler ile ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine değinildi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik tekrarlanan saldırıların kınandığı açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuka ve kara sularının egemenliğine aykırı olduğu, deniz seyrüseferinin güvenliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.