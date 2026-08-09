Haberler

Umman: Hürmüz Boğazı müzakereleri olumlu ilerliyor

Umman: Hürmüz Boğazı müzakereleri olumlu ilerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer düzenlemelerine ilişkin müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakerelerin önemine vurgu yapılırken, boğazdan geçen gemilere yönelik tekrarlanan saldırılar kınandı ve bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu, bölgenin güvenliği ve istikrarı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

UMMAN, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferle ilgili müzakerelerin olumlu ilerlediğini bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefere ilişkin düzenlemeler konusunda devam eden müzakerelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Açıklamada, tüm tarafların çıkarlarını gözeten müzakereler ile ilerlemeyi etkileyebilecek eylemlerden kaçınılmasının önemine değinildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik tekrarlanan saldırıların kınandığı açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuka ve kara sularının egemenliğine aykırı olduğu, deniz seyrüseferinin güvenliği ile bölgenin güvenlik ve istikrarı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var