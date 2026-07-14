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Umman'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Umman'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
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Umman Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla şeffaf ve tarafsız iş birliğini sürdürdüklerini duyurdu.

UMMAN Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla iş birliğini sürdürdüklerini duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefere ilişkin yürütülen görüşmeler ve ortaya konan değerlendirmeler ışığında, ülkemizin uluslararası hukuka tam uyum çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi amacıyla tüm taraflarla şeffaf ve tarafsız iş birliğini sürdürdüğünü teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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